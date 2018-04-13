Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...

Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.

1995 yılında vizyona giren ve kendine has bir hayran kitlesi edinen Jumanji yeniden sinemaya uyarlanıyor...

Dwayne Johnson ve Kevin Hart Jumanji'nin kadrosuna mı girdi?

Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.

Merakla beklenen yeni Jumanji filminden ilk fotoğraf yayınlandı. Oyuncuları ilk kez kostümleriyle ve bir arada görüyoruz.

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