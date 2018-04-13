Etikete Göre Haberler:
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Jumanji’den ilk fotoğraf yayınlandı: tüm ekip bir arada
Merakla beklenen yeni Jumanji filminden ilk fotoğraf yayınlandı. Oyuncuları ilk kez kostümleriyle ve bir arada görüyoruz.
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Marvel'dan Jumanji'ye transfer var
Yeni Jumanji filmi, Marvel oyuncularından birini kadrosuna kattı.
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Dwayne Johnson'dan onlarca yeni film
Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.
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Herkes bu filmleri sever
Cümbür cemaat izlenebilecek filmlerin derlemesi.
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Jumanji için Dwayne Johnson artık kesin
Dwayne Johnson, Jumanji'nin kadrosunda olduğunu kişisel Instagram hesabından duyurdu.
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Jumanji yeniden geliyor
Dwayne Johnson ve Kevin Hart Jumanji'nin kadrosuna mı girdi?
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Bu oyun hep çok tehlikeliydi!
1995 yılında vizyona giren ve kendine has bir hayran kitlesi edinen Jumanji yeniden sinemaya uyarlanıyor...
Son Haberler
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Lavinya filmine destek olmak ister misin?
Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.
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Muhteşem Kadın/ Una mujer fantástica Film Eleştirisi
Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.