Etikete Göre Haberler:
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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık gişe lideri!
Jurassic World: Fallen Kingdom, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü.
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Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?
Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...
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8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyonda 9 yeni film var
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.
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Dinozorlar sürprizlerle geri dönüyor
8 Haziran'da vizyona girecek olan filmi başrol oyuncuları anlatıyor.
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Dinozorlar geri dönüyor
Jurassic World: Yıkılmış Krallık'tan ilk fragman.
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En iyi 10 istila filmi
Heyecanınıza heyecan katacak dünyamızı istila eden canlıların yer aldığı 10 istila temalı filmi sizler için listeledik.
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En kötü 9 taklit film
Bir film tuttuktan sonra yapımcılar hemen bu filmi seriye dönüştürmeye çalışır. Peki ya diğer yapımcılar? Aşağıdaki filmler sizi oldukça güldürecek.
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10 filmde tür filmlerinin değişmez ismi Samuel L Jackson
Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!
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Kamera arkalarında neler oluyor?
Sette yaşanan ama perdede görünmeyen ilginç anların fotoğrafları.
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İnanılmaz film hataları
İşte size, içinde inanılmaz hatalara yer veren ve muhtemelen çok sevdiğiniz 6 film…
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
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Jurassic kedileri
Bu kedileri buraya kim koydu?
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Chris Pratt'e dinozor şakası
Jurassic World'ün yıldızı Chris Pratt'e dinozor şakası yapılırsa...
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Bu hafta hangi filme gitmeli?
Eleştirmenler, vizyona giren filmleri sizin için puanladı.
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...
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Pierce Brosnan, Tom Hardy dedi!
Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.
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Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
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