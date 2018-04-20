Etikete Göre Haberler:
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.
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Dinozorlar sürprizlerle geri dönüyor
8 Haziran'da vizyona girecek olan filmi başrol oyuncuları anlatıyor.
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Dinozorlar geri dönüyor
Jurassic World: Yıkılmış Krallık'tan ilk fragman.
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Jurassic kedileri
Bu kedileri buraya kim koydu?
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Chris Pratt'e dinozor şakası
Jurassic World'ün yıldızı Chris Pratt'e dinozor şakası yapılırsa...
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Bu hafta hangi filme gitmeli?
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Son Haberler
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Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.