Etikete Göre Haberler:
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Superman'in 25 milyon dolarlık bıyığı
Sosyal medya Superman'in bıyığını yok etme işlemini beğenmedi.
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Justice League'den yeni fragman
Film 17 Kasım'da vizyonda.
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Zack Snyder Justice League'in kötülerini açıklamış olabilir
Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...
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Ölü doğan filmler
Büyük yönetmenlerin, belli sebeplerden ötürü seyirci ile buluşamayan filmleri.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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Artık o da bir süper kahraman
Güzel oyuncu Amber Heard Justice League kadrosunda…
Son Haberler
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29 Haziran vizyona giren yeni filmler
9 yeni film sinemalarda
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Karakomik Filmler'in vizyon tarihleri belli oldu.
Cem Yılmaz'ın iki film birden olarak tasarladığı filmler vizyon tarihi buldu
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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri İstanbul'da başladı.
Devam filmi iddialı kadrosuyla geliyor
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...