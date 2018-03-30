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Zack Snyder Justice League'in kötülerini açıklamış olabilir
Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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Antep Fıstığı filmi yeniden!
Film 70 bin izlenme ile Gaziantep’te en çok izlenen film olma özelliğini taşıyor.
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