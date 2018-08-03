Etikete Göre Haberler:
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Jason Statham ateş ediyor
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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M. Night Shyamalan'ın filmi Glass'dan Türkçe altyazılı fragman
Shyamalan’ın üçlemesinin ikinci halkası Glass’dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.
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Jennifer Lopez beyazperdeye geri dönüyor
Güzel yıldız Jennifer Lopez, Hustlers’da başrol oynayacak.
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Pizza kutusunda kahkaha var!
Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet dev kahkahasıyla geliyor.
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Cem Yılmaz’ın projesinde kadro tamam
Cem Yılmaz’ın yeni projesi Karakomik Filmler'in okuma provaları yapıldı.
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Karayip Korsanları 6 Johny Deep’siz mi olacak?
Disney, Karayip Korsanları serisinden vazgeçmiyor.
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Margot Robbie’den ilk fotoğraf
Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.
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Görevimiz Tehlike zirveyi bırakmıyor
Vizyondaki ikinci haftasını geride bırakan Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ülkemizde de gişe listesinin zirvesinde!
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Bumblebee filminden hem afiş hem fragman geldi
Transformers serisinin spin-off’u Bumblebee filminden Türkçe altyazılı fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Yeni projesi belli oldu
Grinin Elli Tonu serisinde yönetmenlik yapmış olan James Foley’in yeni projesi belli oldu.
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Ata Demirer iddialı geliyor
Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yeni filmini duyuran Ata Demirer’in Belalı Köfte adlı filminin oyuncu kadrosu da netlik kazanıyor.
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Nike'ın hikayesi film oluyor
Nike’ın kurucusu Phil Knight'ın hayatı film oluyor.
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Jessica Chastain’in yeni projesi belli oldu
Başarılı isim Jessica Chastain aksiyon filmi Eve'de başrol oynayacak.
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Görevimiz Tehlike zirveye demirledi
Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.
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Açık havada sinema keyfi
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı.
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“Tacizden hasta numarası yaparak kurtuldum”
Mamma Mia! Here We Go Again'le seyirci karşısına çıkan Cher’den dikkat çeken açıklamalar.
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Damla Sönmez Locarno’da
Damla Sönmez, başrolünü üstlendiği sinema filmi Sibel’in dünya prömiyerine katılmak için, Locarno Film Festivali kapsamında İsviçre’ye gitti.
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Sarp Levendoğlu Polis rolünde
Zihinsel yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesi İKİ İYİ ÇOCUK, 24 Ağustos'ta sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.
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Eski dostlar aynı projede
Eski dostlar Ben Affleck ile Matt Damon birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
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Gişede 1 milyar dolar barajını geçen filmler
Henüz ülkemizde vizyona girmeyen İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) vizyona girdiği ülkelerde hızlı bir giriş yaparak rekorlar kırmaya devam ediyor.
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Hayatı belgesel oluyor
Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.
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Müslüm filminden yeni teaser
Arabesk müziğin "baba"sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen "Müslüm" filminden yeni teaser yayınlandı.
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3 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.
Son Haberler
-
Jason Statham ateş ediyor
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
-
Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
-
M. Night Shyamalan'ın filmi Glass'dan Türkçe altyazılı fragman
Shyamalan’ın üçlemesinin ikinci halkası Glass’dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.
-
Johnny Depp’e büyük şok
Vizyon için gün sayan filmi City of Lies gösterimden çekildi.