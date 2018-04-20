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En iyi deprem filmleri
Doğamızın gerçek felaketi depremi konu almış en iyi 8 film
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Hong Kong Türk Filmleri Festivali başladı
İzmir Sinema Derneği tarafından projelendirilen Hong Kong Türk Filmleri Festivali, Hong Kong’un en büyük alış veriş merkezi Elements’teki The Grand Cinema Salonları’nda başladı.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı gün sayıyor!
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