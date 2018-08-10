Etikete Göre Haberler:
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Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler
Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.
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Çoktan rüştünü ispatlamış 9 bağımsız Türk yönetmen
Türk sinemasının bağımsızlar çağındaki yönetmenler.
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Türk filmlerinin çekildiği yerler
Gerçek mekanları ile Türk filmlerinin çekildikleri yerler.
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SİYAD ödülleri: En iyi film Kış Uykusu
47. SİYAD ödülleri dün gece sahiplerini buldu. SİYAD ödüllerine en iyi film, yönetmen, erkek ve kadın oyuncu dahil 6 ödülle NUri Bilge Ceylan filmi Kış Uykusu damga vurdu. SİYAD ödüllerine Cem Yılmaz'da esprileriyle renk kattı.
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SİYAD gecesinde buluşacaklar
Bu akşam düzenlenecek 47. SİYAD ödülleri gecesi Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu gibi isimleri bir araya getirecek.
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Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!
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Nymphomaniac
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Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
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Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.