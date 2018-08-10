Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!

Bu akşam düzenlenecek 47. SİYAD ödülleri gecesi Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu gibi isimleri bir araya getirecek.

47. SİYAD ödülleri dün gece sahiplerini buldu. SİYAD ödüllerine en iyi film, yönetmen, erkek ve kadın oyuncu dahil 6 ödülle NUri Bilge Ceylan filmi Kış Uykusu damga vurdu. SİYAD ödüllerine Cem Yılmaz'da esprileriyle renk kattı.

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