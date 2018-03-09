Etikete Göre Haberler:
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Hadi Be Oğlum zirveyi devretti
Ailecek Şaşkınız, 680.409 seyirci tarafından izlendi.
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Bu hafta gişede neler oldu?
Box Office Türkiye, gişe rakamlarını açıkladı.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un dram dolu filmi vizyonda!
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin paylaştığı Hadi Be Oğlum dahil 8 film vizyona girdi
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Kıvanç Tatlıtuğ'lu Hadi Be Oğlum'un galasına yıldız yağmuru!
Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir’in başrollerini paylaştığı “Hadi Be Oğlum”un galası önceki gün yapıldı
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Kıvanç Tatlıtuğ'lu Hadi Be Oğlum'dan duygusal teaser
Yetenekli oyuncularıyla dikkat çeken, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Hadi Be Oğlum'dan yeni video yayınlandı
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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminden fragman yayınlandı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin merakla beklenen filminden fragman yayınlandı
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Kıvanç Tatlıtuğ 'Tarzan' olacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ'a 'Tarzan' rolü teklif edildi.
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.