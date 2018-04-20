Etikete Göre Haberler:
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'Kızıl Tepe' ön gösteriminde buluştuk
Kızıl Tepe'yi ön gösterimde takipçilerimizle birlikte izledik.
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Bu hafta hangi filme gitmeli?
Eleştirmenler, vizyona giren filmleri sizin için puanladı.
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'Kızıl Tepe' ön gösterimine davetlisiniz!
15 Ekim'de İstanbul Beyoğlu Fitaş Sineması'nda düzenlenecek 'Kızıl Tepe' filmi ön gösterimine çift kişilik davetiye kazanın!
Son Haberler
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.
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Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak