Etikete Göre Haberler:
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Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inden ilk kareler
Cem Yılmaz merakla beklenen projesinden yeni kareleri sosyal medyadan paylaştı.
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Cem Yılmaz’ın projesinde kadro tamam
Cem Yılmaz’ın yeni projesi Karakomik Filmler'in okuma provaları yapıldı.
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Cem Yılmaz’ın yeni projesine sürpriz isim
Cem Yılmaz’ın bir süredir çalışmaları devam eden Karakomik Filmler projesine bir isim daha katıldı.
Son Haberler
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2019’un heyecanla beklenen filmleri
Sinema sektörü açısından epey hareketli geçen bir yıldan sonra gözler 2019 takvimine çevrildi. Önümüzdeki senenin iddialı yabancı filmlerini sizler derledik.
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Green Book'tan ilk fragman yayınlandı
Başrollerinde Viggo Mortensen ve Mahershala Ali'nin yer aldığı Green Book'tan ilk fragman yayınlandı.
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John Wick 3’ten yeni kare
Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.
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Sette korkutan kaza
Benim Adım Osssman filminin çekimlerinde korkutan kaza.