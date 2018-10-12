Etikete Göre Haberler:
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Kadir İnanır sırası
Türk sinemasının efsane ismini gören hayranları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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Kadir İnanır ateş püskürdü!
Kadir İnanır: 'Türk sineması kimseden sorulmuyor. Türk sineması başka birşeydir' dedi.
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Kadir İnanır'dan kötü haber!
Yeşilçam'ın yıldızı Kadir İnanır'dan kötü haber geldi
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İzlemeye doyamadığımız en iyi 10 Kadir İnanır filmi
Yeşilçam sinemasının belki de en yakışıklı oyuncusu Kadir İnanır’a başarılı kariyerinin mihenk taşları filmlerle bir saygı duruşunda bulunuyoruz.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.