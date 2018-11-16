Game of Thrones dizisi ile yıldızı parlayan Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği Aquaman’den yeni kareler görücüye çıktı. İşte detaylar ve filmden yansıyan fotoğraflar...

Film sektörünün kalbi Hollywood’da Çin'in finanse ettiği yapımların artması, Çin'i eleştiren veya Çin karşıtı filmlerin çekilmesinde büyük bir azalmaya yol açtığı iddia edildi.

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