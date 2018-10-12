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Herkes bu kapana girecek!
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.
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Kapan filminden yeni fotoğraflar
Kapan filminin setinden çok özel fotoğraflar basınla paylaşıldı.
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Erkan Petekkaya yeni filmini anlattı
Erkan Petekkaya: “Bol Sürprizli bir film geliyor”
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.