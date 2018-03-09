Etikete Göre Haberler:
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Kelebekler filminin yeni fragmanı yayınlandı!
Tolga Özçelik imzalı film, 30 Mart'ta sinemalarda!
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9 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Oscar ödüllü Phantom Thread ve Direniş Karatay haftanın öne çıkan yapımları...
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Selçuklu dönem filmi Direniş Karatay, Cuma vizyonda!
Emir Celaleddin Karatay'ı Mehmet Aslantuğ canlandırıyor.
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Sundance ödüllü Türk filmi Kelebekler'den teaser
Filmde Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Ezgi Mola ve Ercan Kesal gibi isimler var.
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Seyirci 'Kar' dedi!
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yeni’de gösterilen 7 film, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü için yarıştı
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Şahan Gökbakar hız kesmiyor!
Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar, yeni projelerini açıkladılar.
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Korku dolu bir fragman geldi!
"Karanlık Sır"dan Türkçe altyazılı fragman geldi.
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Mehmet Aslantuğ'lu Direniş Karatay'dan fragman geldi
Son Selçuklu kahramanının hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Direniş Karatay"dan yeni fragman geldi
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Savaşı bu defa Cem Yılmaz kazandı
Şahan Gökbakar'ın filmi 3 günde beklentinin altında kaldı
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Sundance'ten ödülle dönen Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu
Sundance'ten ödülle dönen ilk Türk filmi olmayı başaran Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu
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Sundance'in gururu galasını yaptı
Tolga Karaçelik'in Sundance'ten ödülle dönen filmi "Kelebekler" Avrupa galasını gerçekleştirdi.
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Sundance Film Festivali ödülleri: Gurulandık!
2018 Sundance Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Tolga Karaçelik’in Kelebekleri, Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü
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Sundance'ten en iyi film ödülü alan ilk Türk filmi oldu: Kelebekler
Tolga Karaçelik'in Kelebekler'i Sundance'ten Tolga Karaçelik'in Kelebekler'i Sundance'ten “Dünya Sineması / Drama” dalında Büyük Jüri Ödülü‘nü kazandı.
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Bu hafta vizyonda 6 yeni film var
Haftanın yerli yapımlarından Enes Batur Hayal mi, Gerçek mi? galasında oldukça ilgi gördü
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Direniş Karatay filminden ilk teaser
Film 9 Mart’ta vizyona girecek.
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'Bakın ne kadar da seksiyim'
Zoe Saldana, Gamora'ya dönüştü.
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Zoe Saldana 'Gamora'ya dönüştü
Saldana, dört saat süren makyaj sürecinden kareler paylaştı.
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Alexander Skarsgard'ı görenler gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla ortaya çıktı.
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Kardeşim Benim 2'den ilk afiş
Film 24 Kasım'da vizyona girecek.
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'Kayhan' 9 Şubat'ta sinemalarda
Şahan Gökbakar yeni filmi için hazırlıklara başladı.
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Savcılıktan Recep İvedik kararı
Şahan Gökbakar hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı.
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Şahan bu kez 'Kayhan' ile geliyor
Film 2018 yılının Şubat ayında vizyona girecek.
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Beyoğlu Sineması kartları satışa çıktı
30 Haziran'da kapanacağını duyuran Beyoğlu Sineması için sosyal medyada başlatılan çalışmalar sonuç verdi.
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Matrix gerçekten geri dönüyor!
Geçmişte kaldığını, eskidiğini düşündüğümüz her şey yenileniyor. Artık Matrix de bu furyanın bir parçası. Yeni Matrix filmlerine hazır olun.
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.