Etikete Göre Haberler:
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En iyi dizilerin en acımasız karakterleri
En korkunç halleri ile dizilerde izlediğimiz kötü karakterler.
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Disney prenseslerinin gerçek hayatları
Disney yapımlarında izlediğiniz prensesler gerçekten sonsuza dek mutlu yaşadı mı?
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İyiler ile kötülerin savaşı
Savaş filmlerinin yufka yüreklileri ile şeytani askerlerin müsabakası.
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Senaristler karakterlerine isim vermeyi unutursa
Filmleri izlerken fark etmediğimiz ama aslında senaryoda, gerçek bir ismi olmayan karakterler.
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Korku filmleri para basıyor
Korku sinemasının alt türü kabul edilen "slasher" filmlerinin gişedeki yarışları.
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Sinemanın en korkunç karakterleri
Gerilim ve korku filmlerinde, yüreklerimiz ağızlarımıza getiren "en kötü" 5 karakter.
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Sherlock, Doctor Strange'yi anlattı
Doctor Strange'nin başrolü Benedict Cumberbatch, filme dair sorulara yanıt verdi.
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Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler
Avengers'in sıkı takipçilerinin bile bilmediği detaylar.
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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Tüm zamanların en tuhaf 8 film karakteri
Başarıyla canlandırılmış psikopatlar, çılgınlar...
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Çarpık Evdeki Cesetler/Crooked House Film Eleştirisi
Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?
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Şaşkınlar Çetesi bu Cuma vizyona giriyor
Komedi-macera türü film 4 Mayıs 2018’de izleyicisiyle buluşacak…
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Taksim Hold'em Film Eleştirisi
Bencilliğin sonu yalnızlıktır.
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Venom: Zehirli Öfke fragmanı çok beğenildi
Fragmana olan ilgi Wonder Woman ve Doctor Strange’i geride bıraktı