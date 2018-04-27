Fragmana olan ilgi Wonder Woman ve Doctor Strange’i geride bıraktı

Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?

12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

Gerilim ve korku filmlerinde, yüreklerimiz ağızlarımıza getiren "en kötü" 5 karakter.

Filmleri izlerken fark etmediğimiz ama aslında senaryoda, gerçek bir ismi olmayan karakterler.

En korkunç halleri ile dizilerde izlediğimiz kötü karakterler.

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