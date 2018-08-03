Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, Matthew Hitt ile ilişkisini bitirdi.

Grinin Elli Tonu serisinde yönetmenlik yapmış olan James Foley’in yeni projesi belli oldu.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.