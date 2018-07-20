Etikete Göre Haberler:
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Van Damme'nin yükselişi
Aksiyon filmlerinin yıldızı Van Damme'nin sinema dünyasına girişinin hikayesi.
Son Haberler
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Siccin 5’in fragmanı yayınlandı
Siccin serisinin 5. halkasının fragmanı gün yüzüne çıktı.
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Natalie Portman uzaya çıkmaya hazır
Natalie Portman’lı Pale Blue Dot filminin setinden ilk kare yayımlandı.
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Yönetmen Murat Şeker komiser oldu
Bugüne kadar senaryosunu yazdığı ve yönetmenliği yaptığı filmlerinin bazılarında konuk oyuncu olan Murat Şeker, ilk kez “Çakallarla Dans 5” te, Komiser Murat rolüyle oyunculuk performansını da gösterecek…
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“Brad Pitt’i özlüyorum”
Amerikan magazin basınından dikkat çeken iddia!