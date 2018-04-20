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Karayip Korsanları'nın yeni filmi geliyor
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'ndan ilk Türkçe fragman yayınlandı.
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Rolü bırakmaya zorlayan sahneler
Oyuncuları her anlamda zorlayan, neredeyse filmi bırakıp çekip gitmeye yönlendiren sahneler bir arada.
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Büyük filmlerin büyük hataları
Bu film hatalarına inanamayacaksınız.
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Kamera arkasında neler oluyor?
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Johnny Depp Oscar istemiyor
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Alper Çağlar bizi Göktürk dönemine götürüyor.
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Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
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