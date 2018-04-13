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Ghostbusters fragman videosu
Fragman duyurusu için video hazırlandı...
Son Haberler
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Sinema sektörüne destek geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek sağlıyor.
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Yeni Terminator ekibi belli olmaya başladı
James Cameron öncülüğünde hazırlanan yeni Terminator filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Lavinya filmine destek olmak ister misin?
Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.
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Muhteşem Kadın/ Una mujer fantástica Film Eleştirisi
Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...