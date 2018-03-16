Etikete Göre Haberler:
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Kate Winslet 'seni öpmek istiyorum' deyince...
Kate Winslet ile aktris Allison Janney'nin bu öpücüğü çok konuşuldu.
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Kate Winslet The Mountain Between Us'ta
Yakın zamanda çekilecek The Mountain Between Us'ta Idris Elba'ya Kate Winslet'ın eşlik edeceği söyleniyor.
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Şişman kızı oynamayı reddetti!
Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, pazar gecesi düzenlenen BAFTA ödül töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı...
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BAFTA ödülleri sahiplerini buldu
The Revenant yine en iyi film!
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Zalimsin Rose!
Kate Winslet, Titanic’te Rose’un Jack’i ölüme terk ettiğini düşündüğünü söyledi.
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Kate Winslet 40. yaşını böyle kutladı
Usta oyuncu 40 yaşına bastı.
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Youtube projesinde Susan Sarandon!
Youtube, kendilerine ait orijinal film Vulture Club’ın prodüksiyon aşamasının bittiğini açıkladı
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Bordo Bereliler 2: Afrin galası gerçekleşti
Bordo Bereliler 2: Afrin filmi 23 Mart’ta vizyona girecek.
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Deadpool 2 yeniden çekimdeki gizli isim kim?
Deadpool 2 18 Mayıs'ta sinemalarda.