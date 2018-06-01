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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Kayıp Balık Dori, Mel Gibson'lı Kan Bağı ve Alicia Vikander ile Michael Fassbender'ı buluşturan Hayat Işığım, haftanın filmleri.
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Ahlat Ağacı gişede muhteşem bir açılış yaptı!
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Çekimleri yakında başlayacak 25. Bond filminin kötü karakteri için ilk dedikodular...