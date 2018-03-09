Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor. Serinin üçüncü filmi olan Özgürlüğün Elli Tonu, sevgililer gününe özel yine 14 şubat haftasında vizyonda olacak

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan, tahminlerin hayli altında bir performans olan 252.458 seyircilik açılışıyla Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu

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