Etikete Göre Haberler:
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Kelebekler filminin yeni fragmanı yayınlandı!
Tolga Özçelik imzalı film, 30 Mart'ta sinemalarda!
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Sundance ödüllü Türk filmi Kelebekler'den teaser
Filmde Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Ezgi Mola ve Ercan Kesal gibi isimler var.
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Sundance'ten ödülle dönen Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu
Sundance'ten ödülle dönen ilk Türk filmi olmayı başaran Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu
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Sundance'in gururu galasını yaptı
Tolga Karaçelik'in Sundance'ten ödülle dönen filmi "Kelebekler" Avrupa galasını gerçekleştirdi.
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Sundance'ten en iyi film ödülü alan ilk Türk filmi oldu: Kelebekler
Tolga Karaçelik'in Kelebekler'i Sundance'ten Tolga Karaçelik'in Kelebekler'i Sundance'ten “Dünya Sineması / Drama” dalında Büyük Jüri Ödülü‘nü kazandı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.