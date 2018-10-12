Etikete Göre Haberler:
-
“İyi ki bu aileye doğdum”
Ali Sunal’dan duygusal doğum günü paylaşımı: İyi ki bu aileye doğdum...
-
Propaganda filmi mahkemede!
Kemal Sunal’ın Propaganda filmi, davalık oldu.
-
Çince Tosun Paşa!
Kült film, Türk - Çin Kültür Derneği tarafından Çince'ye çevrildi
-
Unutulmaz bayram filmleri
Sizler için Kurban, Ramazan farketmeden her bayram yayınlanan bazı yeşilçam filmlerini listeledik.
-
Edebiyattan sinemaya uyarlanan en iyi 10 film
Sizler için kitapları kadar efsaneleşmiş en iyi edebiyattan beyaz perdeye uyarlanan 10 filmi listeledik.
-
Rol gereği kadın kılığına giren aktörler
Bazen bazı filmler için kendinizden fazlanız olmak gerekiyor. Özellikle bir aktörü en iyi yapan özelliklerinden biri de kuşkusuz karşı cins rollerini oynayabilmesi.Sinema tarihinde oyuncuuklarıyla göz dolduran kadın kılığına girmiş 10 aktörü listeledik
-
Imdb'ye göre en iyi 10 Türk filmi
Imdb puanlarına göre sıralanmış en iyi 10 Türk filmi.
-
Türk sinemasının en komik film hataları
Birçok seyircinin fark etmediği yönleri ile Türk sinemasının en komik film hataları.
-
90'ların Türk filmleri
Türk Sineması içinde 90'lı yıllarda çekilmiş en iyi filmler.
-
Aktör olan babalar ve çocukları
Babalar gününün anısına hem yerli hem de yabancı sinemada hafızalarımızda yer etmiş ünlü aktörler ve kendileri gibi aktör olan çocuklarını sizler için listeledik.
-
Bin kere izlesek bıkmayacağımız filmler
Yerli yabancı tadına doyum olmayan yapımlar
-
Kemal Sunal 15 sene önce bugün aramızdan ayrıldı
Tosun Paşa'dan, Sakar Şakir'e, İnek Şaban'dan, Kapıcı Seyit'e, Mazlum'a, Salako'ya canladırdığı karakterle hafızalarımıza kazınan Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal 15 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Gülen yüzü ile Türkiye'yi güldüren Kemal Sunal'ı özlem ve saygıyla anıyoruz.
Son Haberler
-
Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
-
Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
-
Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
-
Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.