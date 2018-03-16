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Beren Saat ve Kenan Doğulu Minyonlar'ın sesi oldu
Minyonlar daha şimdiden merak edilmeye başladı. Minyonlar için stüdyoya giren Beren Saat ve Kenan Doğulu komik kahramanlara sesleriyle katkıda bulundu. Minyonlar 4 Eylül'de vizyona girecek.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
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