Etikete Göre Haberler:
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Genç yönetmen 'Kenger' adlı kısa filmiyle ödüle doymuyor
Sivas'ta lise son sınıf öğrencisiyken çektiği 'Kenger' adlı kısa film ile katıldığı 5 ayrı yarışmada, 4 ödül ve 1 derece alan Sezer Bildiren (18), iyi bir yönetmen olmak istediğini söyledi.
Son Haberler
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
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The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.