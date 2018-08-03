Etikete Göre Haberler:
-
Bumblebee filminden hem afiş hem fragman geldi
Transformers serisinin spin-off’u Bumblebee filminden Türkçe altyazılı fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Son Haberler
-
Jason Statham ateş ediyor
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
-
Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
-
M. Night Shyamalan'ın filmi Glass'dan Türkçe altyazılı fragman
Shyamalan’ın üçlemesinin ikinci halkası Glass’dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.
-
Johnny Depp’e büyük şok
Vizyon için gün sayan filmi City of Lies gösterimden çekildi.