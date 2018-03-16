Etikete Göre Haberler:
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Jumanji’den ilk fotoğraf yayınlandı: tüm ekip bir arada
Merakla beklenen yeni Jumanji filminden ilk fotoğraf yayınlandı. Oyuncuları ilk kez kostümleriyle ve bir arada görüyoruz.
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Kendini eleştirenlere, günaydın troller diye cevap verdi
Amy Schumer, paylaştığı fotoğrafa karşı yorum yapanlara cevap verdi: Günaydın troller.
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Dwayne Johnson'dan onlarca yeni film
Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.
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Jumanji için Dwayne Johnson artık kesin
Dwayne Johnson, Jumanji'nin kadrosunda olduğunu kişisel Instagram hesabından duyurdu.
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Jumanji yeniden geliyor
Dwayne Johnson ve Kevin Hart Jumanji'nin kadrosuna mı girdi?
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The Rock'ı hiç böyle görmediniz
The Rock lakaplı aksiyon yıldızı Dwayne Johnson'n yeni filmi Central Intellegence vizyona gün sayıyor…
Son Haberler
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var