Etikete Göre Haberler:
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Seks bağımlılığı tedavisi görüyor
Oscarlı oyuncu Kevin Spacey seks bağımlılığı tedavisi gördüğü lüks merkezde görüntülendi.
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House of Cards dizisi bitiyor
Netflix, Kevin Spacey'e yönelik taciz suçlamalarının ardından 'House of Cards' dizisini bitireceğini açıkladı.
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Kevin Spacey cinsel tacizle suçlandı
Spacey 'uygunsuz davranışı' nedeniyle özür diledi ve eşcinsel olduğunu açıkladı.
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House of Cards'dan 9 hayat dersi
Fenomen dizi House of Cards'ı ve tabi ki zekası ve kılıf uydurduğu saf kötülüğüyle akıllarımıza yer eden Frank Underwood'dan 9 hayat dersi
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90'ların 'yasaklı' filmleri
90'larda çocuk olanların ailelerinin yasaklı listesine giren meşhur yapımlar...
Son Haberler
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Venedik Film Festivali açılışını First Man’le yapacak
Başrollerini Ryan Gosling ve Claire Foy’un paylaştığı First Man (Ay'da İlk İnsan) Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçildi.
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20 Temmuz vizyona giren filmler
Sinemaya gitmeden önce haftanın filmlerine göz atmayı unutmayın.
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.