Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.

Fenomen dizi House of Cards'ı ve tabi ki zekası ve kılıf uydurduğu saf kötülüğüyle akıllarımıza yer eden Frank Underwood'dan 9 hayat dersi

Spacey 'uygunsuz davranışı' nedeniyle özür diledi ve eşcinsel olduğunu açıkladı.

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