Etikete Göre Haberler:
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Kingsman 2'nin yakışıklısı sette görüntülendi
Channing Tatum Kingsman: The Golden Circle'nin setinde görüntülendi.
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Son 10 yılın en iyi aksiyon filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi aksiyon filmlerinin derlemesi.
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CIA Başkanı'nı mı oynayacak?
Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry'nin Kingsman 2'de CIA Başkanı'nı canlandıracağı konuşuluyor…
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İçimdeki Hazine film fragmanı yayınlandı
Yeşilçam’ın 3 kuşağı aynı filmde buluşuyor
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Robin Williams belgeselinden yeni fragman
Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.
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Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?
Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...
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Ant-Man and the Wasp'ten haberler var
Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor...