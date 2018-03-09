Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyona girecek ama filmi bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmine, şimdi de filmin müzikleri arasında yer alan The Weeknd'in Earned It şarkısıyla bir klip hazırlandı. Klipteki seksi danslar filmi bekleyenleri daha da sabırsızlandırdı.