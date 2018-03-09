Etikete Göre Haberler:
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'Altın Çocuk' Göksel Arsoy imza gününde sevenleriyle buluştu
Göksel Arsoy, kendi yaşamını anlattığı kitabı 'Altın Çocuk'un imza gününde hayranlarıyla biraraya geldi.
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Gerçek hayatta da bulabileceğiniz 7 Harry Potter nesnesi
Kitapları okurken büyülendik, filmleri izlerken "keşke gerçek olsa!" dedik gördüklerimize. Peki ya gerçek olanları da var desek?
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Merakla beklenen Grinin Elli Tonu vizyonda
Grinin Elli Tonu Sevgililer Günü'nden bir gün önce 13 Şubat'ta vizyona giriyor. Daha vizyona girmeden fragmanlarıyla rekor kıran Grinin Elli Tonu'na tam 2.75 milyon adet bilet satıldı.
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Grinin Elli Tonu yasaklandı
Grinin Elli Tonu daha vizyona girmeden, fragmanının yayınlandığı ilk günden bu yana konuşulmaya devam ediyor. Filmdeki sahneler nedeniyle tartışmalara konu olan Grinin Elli Tonu Malezya'da yasaklandı.
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En müstehcen film! Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyonda
Grinin Elli Tonu filmini bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmi, sevişme sahnesiyle son 10 yılın en müstehcen filmi olmaya aday. Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta Vizyona girecek.
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Grinin Elli Tonu hem fragmanıyla, hem de klibiyle nefes kesti
Grinin Elli Tonu 13 Şubat'ta vizyona girecek ama filmi bekleyenler oldukça heyecanlı. Fragmanlarıyla gündemden inmeyen Grinin Elli Tonu filmine, şimdi de filmin müzikleri arasında yer alan The Weeknd'in Earned It şarkısıyla bir klip hazırlandı. Klipteki seksi danslar filmi bekleyenleri daha da sabırsızlandırdı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.