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Etikete Göre Haberler:

  • Kocan Kadar Konuş: Diriliş'den ilk fragman Kocan Kadar Konuş: Diriliş'den ilk fragman

    Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1 Ocak'ta sinemalarda.

  • Kocan Kadar Konuş bu haftada zirveye oturdu Kocan Kadar Konuş bu haftada zirveye oturdu

    Kocan Kadar Konuş filmi gişede üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Ezgi Mola'nın başrollerinde olduğu Kocan Kadar Konuş 2 haftadır zirvede. Film bu hafta da 281.914 kişiyi çekmeyi başararak lider olmayı başardı.

  • Kocan Kadar Konuş galasına yoğun ilgi! Film 20 Mart'ta vizyonda Kocan Kadar Konuş galasına yoğun ilgi! Film 20 Mart'ta vizyonda

    Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın olduğu Kocan Kadar Konuş filminin galası dün akşam Kanyon Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Kocan Kadar Konuş yılın komedi filmlerinden olmaya aday. Herkesin kendinde bir şey bulacağı Kocan Kadar Konuş 20 Mart'ta vizyona girecek.

  • Kocan Kadar Konuş 20 Mart'ta vizyona girdi Kocan Kadar Konuş 20 Mart'ta vizyona girdi

    Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde olduğu Kocan Kadar Konuş 20 Mart'ta vizyona giriyor.Kocan Kadar Konuş Şebnem Burcuoğlu'nun kaleme aldığı kitaptan uyarlama bir film. Kocan Kadar Konuş yılın komedi filmi olmaya aday.



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