Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın olduğu Kocan Kadar Konuş filminin galası dün akşam Kanyon Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Kocan Kadar Konuş yılın komedi filmlerinden olmaya aday. Herkesin kendinde bir şey bulacağı Kocan Kadar Konuş 20 Mart'ta vizyona girecek.