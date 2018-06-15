Yargı ve polis teşkilatındaki yapılanmayı, 17 aralık ve Gezi olayları başta olmak üzere bir çok konuyu işleyen Kod Adı K.O.Z filmi gişede umduğunu bulamadı. Recep İvedik filmlerinin rekorunu kırmayı hedefleyen film ilk üç günde 127.743 kişiye ulaştı.