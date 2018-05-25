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  • Kod adı K.O.Z umduğunu bulamadı Kod adı K.O.Z umduğunu bulamadı

    Yargı ve polis teşkilatındaki yapılanmayı, 17 aralık ve Gezi olayları başta olmak üzere bir çok konuyu işleyen Kod Adı K.O.Z filmi gişede umduğunu bulamadı. Recep İvedik filmlerinin rekorunu kırmayı hedefleyen film ilk üç günde 127.743 kişiye ulaştı.

  • Kod Adı K.O.Z 13 Şubat'ta vizyonda Kod Adı K.O.Z 13 Şubat'ta vizyonda

    13 Şubat'ta vizyona girecek olan Kod Adı K.O.Z filmi şimdiden merak uyandırmaya başladı. 17 Aralık sürecini konu alan Kod Adı K.O.Z filminde başbakanı Cem Kurdoğlu, Gülen'i ise İskender Bağcılar oynayacak.



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