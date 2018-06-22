Etikete Göre Haberler:
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En çok izlenen 10 yerli romantik komedi filmi
Box Office Türkiye, sinema salonlarına en çok seyirci çeken 10 yerli romantik komedi filmini sıraladı.
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Tekrar tekrar izlemekten sıkılmadığımız filmler
Bin defa izleyip bin defa güldüğümüz komedi filmleri.
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Türk Sinemasının fantezi ile imtihanı
Fantastik Türk Sineması içinden son derece keyifli filmler.
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Aynı anda hem nefret edip hem sevdiğimiz 6 film
90'larda en çok güldüğümüz ancak aynı zamanda da saçma bulduğumuz en güzel filmler.
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Gülmekten kırılacağınız korku filmleri
Korku filmi izleyip kahkahalar atmak istiyorsanız doğru adrestesiniz.
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Kara mizahın sinemadaki devleri
Komedi ve hicvin karışımından ortaya çıkan kara mizah türünün sinemadaki en iyi örnekleri.
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Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu
68. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Game of Thrones, en iyi drama kategorisinin kazananı oldu.
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90'lı yılların unutulmaz Türk dizileri
Televizyon başında yayın saatini büyük bir aşkla beklediğimiz 90'ların en güzel Türk dizileri.
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Suç komedi ile buluştu
Hem gülüp hem de suça bulaşmış karakterlerin girdikleri aksiyonlara tanık olmak istiyorsanız bu filmler tam size göre.
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Yakın Zamanın En iyi 8 Türk romantik-komedi filmi
Romantik komedide dünya klasmanında yarışamayacak filmlerimiz olsa da keyfinizi yerine getirecek başarılı yerli romantik komedi filmlerini sizler için listeledik.
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Minik dostlarımız evcil hayvanlarla ilgili 7 film
Hem sıkı hayvanseverlerin hem de hayvanları uzatan severlerin kaçırmaması gereken filmler.
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Sanatsal Recep İvedik
Türk sinemasında hızla artan kaba güldürü filmlerine insanlar neden bu kadar rağbet gösteriyor?
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Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu
Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.
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90'lardan romantik komediler
Romantik komedi filmlerinin 1990'lı yıllardaki temsilcileri.
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Türk Sinemasının en kötüleri
Imdb puanlamasına göre yüz karası Türk filmleri.
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2016'nın en dikkat çeken 10 Türk filmi
2016 yılında vizyona giren filmler arasında en dikkat çekici yerli yapımlar.
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Yakın zamanların en iyi 10 Türk komedi filmi
Türk Sinema tarihi içinde yakın dönemdeki en iyi komedi yapımları.
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Son 10 Yılın En İyi 10 Romantik-Komedi Filmi
Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.
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Aşka dönüşen arkadaşlıklar...
Romantik komedilerin olmazsa olmazı...
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Aşk mı, gurur mu, zombi mi?
Beklenen filmin kamera arkası notları ve görüntüleri...
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Son beş yılın en kaliteli beş Türk komedi filmi
Sizin listelerinizde neler var?
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Hem çapkın, hem romantik, hem aşık!
Dünyanın En Güzel Kokusu filmindeki rolüyle Rıza Kocaoğlu şaşırtacak!
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Tarihin en komik ikilisine hayat verecekler!
Laurel ve Hardy için seçilen iki ünlü oyuncu belli oldu...
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En çok izlenen 10 komedi filmi
Box Office Türkiye verilerine göre seyirci rekortmeni 10 komedi filmi...
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George Clooney yeniden yönetmen koltuğunda
Ünlü oyuncu bir bilim kurguya yelken açıyor.
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Black Widow'u kim yönetecek?
Scarlett Johansson'lı Black Widow için kadın yönetmenlerle görüşülüyor.
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Jim Jarmusch ve Tilda Swinton'dan güzel haberler!
Yönetmenin son filminin çekimlerine bu yaz başlanacağı söyleniyor
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22 Haziran haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona 8 yeni film giriyor.