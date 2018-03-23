Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...

ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.

Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.

Imdb puanlamasına göre yüz karası Türk filmleri.

Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.

90'larda en çok güldüğümüz ancak aynı zamanda da saçma bulduğumuz en güzel filmler.

Bin defa izleyip bin defa güldüğümüz komedi filmleri.

Box Office Türkiye, sinema salonlarına en çok seyirci çeken 10 yerli romantik komedi filmini sıraladı.

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