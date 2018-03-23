Etikete Göre Haberler:
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En çok izlenen 10 yerli romantik komedi filmi
Box Office Türkiye, sinema salonlarına en çok seyirci çeken 10 yerli romantik komedi filmini sıraladı.
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Tekrar tekrar izlemekten sıkılmadığımız filmler
Bin defa izleyip bin defa güldüğümüz komedi filmleri.
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Aynı anda hem nefret edip hem sevdiğimiz 6 film
90'larda en çok güldüğümüz ancak aynı zamanda da saçma bulduğumuz en güzel filmler.
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Gülmekten kırılacağınız korku filmleri
Korku filmi izleyip kahkahalar atmak istiyorsanız doğru adrestesiniz.
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Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu
Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.
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Türk Sinemasının en kötüleri
Imdb puanlamasına göre yüz karası Türk filmleri.
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Yakın zamanların en iyi 10 Türk komedi filmi
Türk Sinema tarihi içinde yakın dönemdeki en iyi komedi yapımları.
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Son 10 Yılın En İyi 10 Romantik-Komedi Filmi
Aşkın ve mizahın bir arada gittiği içimizi ısıtan romantik komedilerin son 10 yılda çıkmış olanlarından en iyilerini derledik.
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En çok izlenen 10 komedi filmi
Box Office Türkiye verilerine göre seyirci rekortmeni 10 komedi filmi...
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Matrix'i yeniden kim çekecek?
Hollywood'un gözü Matrix'in üzerinde...
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...