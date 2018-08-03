Etikete Göre Haberler:
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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Karayip Korsanları 6 Johny Deep’siz mi olacak?
Disney, Karayip Korsanları serisinden vazgeçmiyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Siccin 5’in fragmanı yayınlandı
Siccin serisinin 5. halkasının fragmanı gün yüzüne çıktı.
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Türk Film Haftaları Ayla ile Zagreb'te başlıyor
Yunus Emre Enstitüsü yeni bir projeye imza attı.
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Avengers: Infinity War 1 Milyar Dolar ile dünya hasılat rekoru kırdı!
Film yalnızca 11 günde 1 milyar dolar hasılat elde etti
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Alacakaranlık Dergisi seminerleri sürüyor
Seminerler Beyoğlu Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.
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Melez-Crossbreed bu hafta vizyonda!
Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.
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Korku dolu bir fragman geldi!
"Karanlık Sır"dan Türkçe altyazılı fragman geldi.
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Türkiye'de en çok izlenen 10 yabancı korku filmi
Son 20 yılda sinemalara en çok seyirci çeken korku filmleri...
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2016'nın gişe şampiyonları
Bu sene hangi film gişede ne yaptı?
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2016'nın en dikkat çeken korku filmleri
2016'da geride hangi korku filmlerini bıraktık?
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Gülmekten kırılacağınız korku filmleri
Korku filmi izleyip kahkahalar atmak istiyorsanız doğru adrestesiniz.
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Hollywood'dan çıkın ve korkmaya hazırlanın
Amerika dışında çekilmiş son dönemlerin en ürkütücü korku filmleri.
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Kanınızı donduracak belgeseller
Korku filmlerinden sıkıldıysanız bu belgeseller ile yeniden korkmaya hazır olun.
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Korku filmlerinin çifte kumruları
Aşk filmlerinden korku filmlerine atlamış en iyi çiftler.
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Korku filmleri para basıyor
Korku sinemasının alt türü kabul edilen "slasher" filmlerinin gişedeki yarışları.
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Televizyonun son zamanlardaki en korkunç hikayeleri
Son dönemlerde revaçta olan korku dizilerinin listesi.
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Sinemanın en korkunç karakterleri
Gerilim ve korku filmlerinde, yüreklerimiz ağızlarımıza getiren "en kötü" 5 karakter.
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Galaksinin Koruyucuları 2'nin fragmanı yayınlandı
Marvel'ın Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) serisinin ikinci filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda ekip yine formunda görünüyor.
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Bu korku filmlerindeki her şey gerçek
Gerçek yaşam öykülerinden uyarlanmış en korkunç 6 film.
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Gerçek Batman palyaçoların kabusu oldu
ABD'de yaşanan palyaço tuhaflığıyla ilgili gelişmeler şaşırtıyor. Artık insanları koruyan bir Batman de var.
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En iyi 8 korku film müziği
Geçmişten günümüze müzikleri ile aklımıza kazınan korku filmleri.
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Guardians of the Galaxy 'en ölümcül film' oldu
Yapılan bir araştırmayla, Guardians of the Galaxy'nin şu ana kadar çekilmiş filmlerin içerisinde en çok ölüme sahne olduğunu ortaya koydu.
Son Haberler
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10 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.
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Belçim Bilgin sınırları aştı
Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.
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Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler
Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.
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Müslüm filminin senaristleri konuştu
Bu yılın merakla beklenen filmi MÜSLÜM’ün senaryosunu, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Hakan Günday’la birlikte Gürhan Özçiftçi kaleme aldı.