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Sevişme değil tedavi!
'Kosmos' filmi vizyondan kalktıktan sonra bazı sahnelerin internete 'sevişme sahnesi' diye düşmesi Korel Kubilay'ı üzdü: O, tedavi sahnesiydi.
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71.Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor
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