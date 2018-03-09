Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Warner Bros, yeni filmi Işıklar Sönünce (Lights Out) ile, hepimize tanıdık gelen bir korkuyu, karanlık korkusunu hatırlatıyor. Peki neden karanlıktan korkuyoruz?

TV ekranlarında bu sene başlayan en iyi diziler.

En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi korku filmleri bir derginin yaptığı anket ile belirlendi.

ABD'de yaşanan palyaço tuhaflığıyla ilgili gelişmeler şaşırtıyor. Artık insanları koruyan bir Batman de var.

Gerilim ve korku filmlerinde, yüreklerimiz ağızlarımıza getiren "en kötü" 5 karakter.

Korku filmlerinden sıkıldıysanız bu belgeseller ile yeniden korkmaya hazır olun.

Son 20 yılda sinemalara en çok seyirci çeken korku filmleri...

Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.

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