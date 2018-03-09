Etikete Göre Haberler:
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Alacakaranlık Dergisi seminerleri sürüyor
Seminerler Beyoğlu Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.
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Melez-Crossbreed bu hafta vizyonda!
Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.
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Korku dolu bir fragman geldi!
"Karanlık Sır"dan Türkçe altyazılı fragman geldi.
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Türkiye'de en çok izlenen 10 yabancı korku filmi
Son 20 yılda sinemalara en çok seyirci çeken korku filmleri...
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2016'nın en dikkat çeken korku filmleri
2016'da geride hangi korku filmlerini bıraktık?
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Gülmekten kırılacağınız korku filmleri
Korku filmi izleyip kahkahalar atmak istiyorsanız doğru adrestesiniz.
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Hollywood'dan çıkın ve korkmaya hazırlanın
Amerika dışında çekilmiş son dönemlerin en ürkütücü korku filmleri.
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Kanınızı donduracak belgeseller
Korku filmlerinden sıkıldıysanız bu belgeseller ile yeniden korkmaya hazır olun.
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Korku filmlerinin çifte kumruları
Aşk filmlerinden korku filmlerine atlamış en iyi çiftler.
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Korku filmleri para basıyor
Korku sinemasının alt türü kabul edilen "slasher" filmlerinin gişedeki yarışları.
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Televizyonun son zamanlardaki en korkunç hikayeleri
Son dönemlerde revaçta olan korku dizilerinin listesi.
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Sinemanın en korkunç karakterleri
Gerilim ve korku filmlerinde, yüreklerimiz ağızlarımıza getiren "en kötü" 5 karakter.
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Bu korku filmlerindeki her şey gerçek
Gerçek yaşam öykülerinden uyarlanmış en korkunç 6 film.
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Gerçek Batman palyaçoların kabusu oldu
ABD'de yaşanan palyaço tuhaflığıyla ilgili gelişmeler şaşırtıyor. Artık insanları koruyan bir Batman de var.
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En iyi 8 korku film müziği
Geçmişten günümüze müzikleri ile aklımıza kazınan korku filmleri.
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2017'nin en çok beklenen 10 filmi
Önümüzdeki sene vizyona çıkması beklenen en güzel filmler.
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Seyircileri korkudan değil, gerçekten öldüren filmler
Ölümleri sinema salonlarında olan seyircilerin acıklı hikayeleri.
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Beyazperdenin en ürkütücü evleri
"Perili ev" teması ile insanları korkutan filmlerin listesi.
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En iyi korku filmleri seçildi
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi korku filmleri bir derginin yaptığı anket ile belirlendi.
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Bir dizi ne kadar gizemli olabilir ki?
Netflix'in popüler dizilerinden Stranger Things'in arkasındaki gizli gerçekler.
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Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
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2016'nın en iyi 6 dizisi
TV ekranlarında bu sene başlayan en iyi diziler.
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Karanlık korkusu: 'Işıklar Sönünce' neden korkuyoruz?
Warner Bros, yeni filmi Işıklar Sönünce (Lights Out) ile, hepimize tanıdık gelen bir korkuyu, karanlık korkusunu hatırlatıyor. Peki neden karanlıktan korkuyoruz?
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Yerli motifleri de kullanan en iyi Türk korku filmleri
İçinde türlü yerel motifleri bulunduran Türk korku filmleri.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.