Etikete Göre Haberler:
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Melez-Crossbreed bu hafta vizyonda!
Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.
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Hollywood'dan çıkın ve korkmaya hazırlanın
Amerika dışında çekilmiş son dönemlerin en ürkütücü korku filmleri.
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Kanınızı donduracak belgeseller
Korku filmlerinden sıkıldıysanız bu belgeseller ile yeniden korkmaya hazır olun.
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Sinemanın en korkunç karakterleri
Gerilim ve korku filmlerinde, yüreklerimiz ağızlarımıza getiren "en kötü" 5 karakter.
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Seyircileri korkudan değil, gerçekten öldüren filmler
Ölümleri sinema salonlarında olan seyircilerin acıklı hikayeleri.
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Beyazperdenin en ürkütücü evleri
"Perili ev" teması ile insanları korkutan filmlerin listesi.
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Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
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Oyuncularını bile korkutan sahneler
İşte size oyuncuların bile akıllarını başlarından alan 4 korkunç sahne…
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.