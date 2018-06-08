Etikete Göre Haberler:
-
Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
Son Haberler
-
Bak Şu Bücüre geliyor!
BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı
-
8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyonda 9 yeni film var
-
Ocean’s 8 galasında Rihanna rüzgarı
Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.
-
Bradley Cooper yönetmenliğindeki filmden altyazılı fragman!
Cooper'ın başrolünü Lady Gaga ile paylaştığı A Star is Born'dan Türkçe altyazılı ilk fragman!