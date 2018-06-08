Etikete Göre Haberler:
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2016'nın en dikkat çeken korku filmleri
2016'da geride hangi korku filmlerini bıraktık?
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Hollywood'dan çıkın ve korkmaya hazırlanın
Amerika dışında çekilmiş son dönemlerin en ürkütücü korku filmleri.
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Beyazperdenin en ürkütücü evleri
"Perili ev" teması ile insanları korkutan filmlerin listesi.
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En iyi korku filmleri seçildi
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi korku filmleri bir derginin yaptığı anket ile belirlendi.
Son Haberler
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Haziran ayında yazlık sinema!
Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor.
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Serenity, Eylül'de sinemalarda!
Matthew McConaughey ve Anne Hathaway başrollü gizem gerilim filmi Serenity'den taze bilgiler...
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First Man fragmanı yayınlandı!
Ryan Gosling, Neil Armstrong'u canlandırıyor.
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Bak Şu Bücüre geliyor!
BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı