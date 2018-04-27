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Sevişme değil tedavi!
'Kosmos' filmi vizyondan kalktıktan sonra bazı sahnelerin internete 'sevişme sahnesi' diye düşmesi Korel Kubilay'ı üzdü: O, tedavi sahnesiydi.
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