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Spagetti seven kovboylar
Hollywood'a özgü bir tür olan Western'in dünya çapındaki en özgün alt türü, Spagetti Western.
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Vahşi Batı'nın azılı kovboyları
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86 yaşında hayatını kaybeden ünlü İtalyan aktör Bud Spencer'ın en iyi filmlerini listeledik.
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
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