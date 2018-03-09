Etikete Göre Haberler:
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Kadıköy Sineması'nda büyük dönüşüm
50 yıllık Kadıköy Sineması'nda büyük bir dönüşüme gidiliyor. Teknik altyapısı tamamen değişiyor
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9 yeni film vizyonda!
Anlatısıyla büyüleyen Belgica ve serinin ikinci filmi Sihirbazlar Çetesi 2 haftanın öne çıkan yapımları.
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Haftanın filmleri, seanslar ve güncel bilgiler
Sinemaseverleri bu hafta 6 yeni film bekliyor. Bu habere bakmadan plan yapmayın.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.