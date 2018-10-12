Etikete Göre Haberler:
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Cem Yılmaz’a yeşil ışık yaktı
Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz’la sohbet eden ‘Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” dedi.
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‘Dişi Terminatör’ Antalya’ya geliyor
‘Terminatör 3’ filminin yıldızı Kristanna Loken, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmak üzere 3 Ekim’de Türkiye’ye geliyor.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.