Etikete Göre Haberler:
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Bir tokatla muhabiri yere yığdı
Kristen Bell, galada muhabire tokat attı.
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.