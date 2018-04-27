5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.

Bu oyuncular yetenek ve şans bir araya gelince neler yapılabileceğini kanıtlıyor.

69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...

Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.

Alacakaranlık serisine ait olmasa da, yapımcı şirketin yazar Stephanie Meyer ile bir vampir filmi çekmek istediği söyleniyor.

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