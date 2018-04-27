Etikete Göre Haberler:
-
Yeni Alacakaranlık filmi Stephanie Meyer'e bağlı
Alacakaranlık serisine ait olmasa da, yapımcı şirketin yazar Stephanie Meyer ile bir vampir filmi çekmek istediği söyleniyor.
-
Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
-
Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken 21 film
69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...
-
Ağzında gümüş kaşıkla doğan ünlü oyuncular
Bu oyuncular yetenek ve şans bir araya gelince neler yapılabileceğini kanıtlıyor.
-
Kristen Stewart: Tecavüze uğramak gibi..
'Alacakaranlık' serisinin güzel yıldızı Kristen Stewart, Elle dergisinin yeni sayısına konuştu.
Son Haberler
-
Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor!
5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.
-
Brad Pitt, taciz skandalını beyazperdeye aktarıyor!
Ünlü oyuncu Harvey Weinstein’ın taciz skandallarına odaklanan bir filmin yapımcılığını üstleniyor.
-
27 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 11 yeni film giriyor.
-
Lars von Trier'in Cannes'a kabul edilen filminin kısa teaser'ı yayınlandı
71. Cannes Film Festivali’nin programına eklendiği açıklanan yeni Lars von Trier filmi The House That Jack Built’ten ilk teaser