Etikete Göre Haberler:
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Mavi Marmara'nın hesabını Polat görecek
İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısı, "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin senaryosunu değiştirdi.
Son Haberler
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Aamir Khan'ın son filminden beklenen fragman yayımlandı
Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın (Thugs Of Hindostan) fragmanı izleyiciyle buluştu.
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Kelly Brook sahilde şov yaptı
İngiliz oyuncu model Kelly Brook, kendi adına çıkan takviminin çekimleri içn sahilde üstsüz poz verdi.
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Ata Demirer çiğköfteci oldu
Ata Demirer yeni filminde canlandırdığı 'Zekeriya Taştan' karakteri için Instagram hesabı açtı.
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İstanbul Muhafızları 5 Ekim’de sinemalarda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyazperdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı film 5 Ekim’de vizyona giriyor.